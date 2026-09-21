East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Lohnende East West Bancorp-Anlage?
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21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das East West Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,38 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die East West Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 274,876 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 34 887,30 USD, da sich der Wert einer East West Bancorp-Aktie am 18.09.2026 auf 126,92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +248,87 Prozent.
Der Marktwert von East West Bancorp betrug jüngst 17,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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