East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|Profitable East West Bancorp-Investition?
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02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem East West Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die East West Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 56,89 USD. Bei einem East West Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175,778 East West Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 130,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 993,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 129,93 Prozent gesteigert.
Alle East West Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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