East West Bancorp Aktie

East West Bancorp ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable East West Bancorp-Investition? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem East West Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die East West Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 56,89 USD. Bei einem East West Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175,778 East West Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 130,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 993,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 129,93 Prozent gesteigert.

Alle East West Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu East West Bancorp Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu East West Bancorp Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

East West Bancorp Inc. 118,00 1,72% East West Bancorp Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen