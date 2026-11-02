NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem East West Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die East West Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 56,89 USD. Bei einem East West Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175,778 East West Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 130,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 993,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 129,93 Prozent gesteigert.

Alle East West Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at