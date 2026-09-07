NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in East West Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades East West Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,899 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 130,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248,28 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 148,28 Prozent.

Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 17,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at