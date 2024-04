NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: Wäre eine Investition in East West Bancorp von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in East West Bancorp gewesen.

Das East West Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der East West Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 73,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13,620 East West Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der East West Bancorp-Aktie auf 72,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 992,65 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0,74 Prozent gleich.

Der East West Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 10,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at