NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in eBay-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.02.2023 wurde das eBay-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die eBay-Aktie bei 45,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,183 eBay-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 26.02.2026 auf 87,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 191,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,92 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte eBay einen Börsenwert von 38,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at