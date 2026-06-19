eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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Profitable eBay-Investition? 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die eBay-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das eBay-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das eBay-Papier an diesem Tag 45,06 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die eBay-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,193 eBay-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 108,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 402,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 140,21 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für eBay eine Börsenbewertung in Höhe von 47,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: George W. Bailey / Shutterstock.com

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