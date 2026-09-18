NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in eBay-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74,11 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das eBay-Papier investiert hätte, befänden sich nun 134,935 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 112,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 234,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +52,34 Prozent.

Insgesamt war eBay zuletzt 48,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at