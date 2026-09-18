eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Langfristige Anlage
|
18.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74,11 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das eBay-Papier investiert hätte, befänden sich nun 134,935 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 112,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 234,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +52,34 Prozent.
Insgesamt war eBay zuletzt 48,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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|eBay Inc.
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