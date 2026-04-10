NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in eBay-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 24,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,155 eBay-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (95,58 USD), wäre die Investition nun 397,09 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +297,09 Prozent.

Zuletzt ergab sich für eBay eine Börsenbewertung in Höhe von 43,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at