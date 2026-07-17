NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in eBay-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.07.2023 wurde die eBay-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 47,19 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das eBay-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 211,909 eBay-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der eBay-Aktie auf 110,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 502,86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 135,03 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete eBay eine Marktkapitalisierung von 50,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at