eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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Rentables eBay-Investment? 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen eBay-Investment gewesen.

eBay-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 67,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147,275 eBay-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 905,74 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 25.06.2026 auf 108,00 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 15 905,74 USD, was einer positiven Performance von 59,06 Prozent entspricht.

Insgesamt war eBay zuletzt 48,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: George W. Bailey / Shutterstock.com

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