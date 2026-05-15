NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen eBay-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der eBay-Aktie statt. Der Schlusskurs der eBay-Aktie betrug an diesem Tag 70,60 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 141,643 Anteilen. Die gehaltenen eBay-Aktien wären am 14.05.2026 16 039,66 USD wert, da der Schlussstand 113,24 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 16 039,66 USD, was einer positiven Performance von 60,40 Prozent entspricht.

Der Marktwert von eBay betrug jüngst 50,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at