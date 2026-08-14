eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Performance im Blick
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14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden eBay-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,03 USD. Bei einem Investment von 100 USD in eBay-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,271 eBay-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 104,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 237,52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 137,52 Prozent.
Der eBay-Wert an der Börse wurde auf 45,67 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: goldenangel / Shutterstock.com
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