eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|eBay-Anlage im Blick
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem eBay-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66,26 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die eBay-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,092 eBay-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 538,79 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 16.04.2026 auf 101,96 USD belief. Damit wäre die Investition um 53,88 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte eBay einen Börsenwert von 45,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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