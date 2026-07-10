NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in eBay-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem eBay-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des eBay-Papiers betrug an diesem Tag 77,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,950 eBay-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (117,33 USD), wäre die Investition nun 1 519,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,94 Prozent vermehrt.

eBay wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at