NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in eBay gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der eBay-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das eBay-Papier 60,88 USD wert. Bei einem eBay-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,426 eBay-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.05.2026 auf 112,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 841,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,18 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 48,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at