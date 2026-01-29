NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Electronic Arts-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Electronic Arts-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Electronic Arts-Anteile an diesem Tag bei 64,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Electronic Arts-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,493 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 203,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 159,66 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 215,97 Prozent.

Electronic Arts war somit zuletzt am Markt 51,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at