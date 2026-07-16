Electronic Arts Aktie

Electronic Arts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878372 / ISIN: US2855121099

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Rentables Electronic Arts-Investment? 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Electronic Arts-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Electronic Arts-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Electronic Arts-Aktie letztlich bei 77,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Electronic Arts-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,849 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 663,11 USD, da sich der Wert eines Electronic Arts-Papiers am 15.07.2026 auf 207,27 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 166,31 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Electronic Arts belief sich zuletzt auf 51,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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