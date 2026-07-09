Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Electronic Arts-Anlage unter der Lupe
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Electronic Arts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 140,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,709 Electronic Arts-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (204,89 USD), wäre die Investition nun 145,32 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,32 Prozent vermehrt.
Electronic Arts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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