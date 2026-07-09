NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Electronic Arts-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Electronic Arts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 140,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,709 Electronic Arts-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (204,89 USD), wäre die Investition nun 145,32 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,32 Prozent vermehrt.

Electronic Arts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at