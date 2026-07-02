NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Electronic Arts-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Electronic Arts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Electronic Arts-Aktie bei 129,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Electronic Arts-Aktie investiert, befänden sich nun 77,101 Electronic Arts-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 808,79 USD, da sich der Wert eines Electronic Arts-Papiers am 30.06.2026 auf 205,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,09 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Electronic Arts eine Börsenbewertung in Höhe von 51,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at