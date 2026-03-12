NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Electronic Arts-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.03.2023 wurden Electronic Arts-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 109,19 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Electronic Arts-Aktie investiert, befänden sich nun 9,158 Electronic Arts-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 199,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 830,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,09 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Electronic Arts einen Börsenwert von 49,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at