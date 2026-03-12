Electronic Arts Aktie

Electronic Arts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878372 / ISIN: US2855121099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Electronic Arts-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.03.2023 wurden Electronic Arts-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 109,19 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Electronic Arts-Aktie investiert, befänden sich nun 9,158 Electronic Arts-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 199,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 830,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,09 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Electronic Arts einen Börsenwert von 49,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

mehr Nachrichten