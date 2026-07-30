NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Electronic Arts-Aktie Anlegern gebracht.

Die Electronic Arts-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 137,85 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Electronic Arts-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,725 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 151,55 USD, da sich der Wert eines Electronic Arts-Anteils am 29.07.2026 auf 208,91 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 51,55 Prozent.

Jüngst verzeichnete Electronic Arts eine Marktkapitalisierung von 53,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at