NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Electronic Arts-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Electronic Arts-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 146,00 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Electronic Arts-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,685 Electronic Arts-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 204,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,83 Prozent zugenommen.

Am Markt war Electronic Arts jüngst 51,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at