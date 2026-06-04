Electronic Arts Aktie

Electronic Arts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878372 / ISIN: US2855121099

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Profitable Electronic Arts-Anlage? 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Electronic Arts-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Electronic Arts-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Electronic Arts-Anteile 127,67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Electronic Arts-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,833 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.06.2026 auf 202,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 587,14 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 58,71 Prozent.

Electronic Arts war somit zuletzt am Markt 50,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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