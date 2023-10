NASDAQ Composite Index-Titel EMCORE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in EMCORE von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der EMCORE-Aktie statt. Der Schlusskurs des EMCORE-Papiers betrug an diesem Tag 1,57 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die EMCORE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 636,943 EMCORE-Aktien. Die gehaltenen EMCORE-Papiere wären am 25.10.2023 268,79 USD wert, da der Schlussstand 0,42 USD betrug. Mit einer Performance von -73,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der EMCORE-Wert an der Börse wurde auf 33,81 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at