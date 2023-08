NASDAQ Composite Index-Titel Emmis Communications A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Emmis Communications A-Investment abgeworfen

Bei einem frühen Emmis Communications A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Emmis Communications A-Aktie via Börse NASO gehandelt. Diesen Tag beendeten die Emmis Communications A-Anteile bei 4,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 232,855 Emmis Communications A-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 327,27 USD, da sich der Wert eines Emmis Communications A-Anteils am 02.08.2023 auf 5,70 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 32,73 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Emmis Communications A belief sich jüngst auf 60,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at