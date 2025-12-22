Erie Indemnity Aktie

Lohnendes Erie Indemnity-Investment? 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Erie Indemnity-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 276,30 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Erie Indemnity-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,362 Erie Indemnity-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102,72 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 19.12.2025 auf 283,82 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +2,72 Prozent.

Zuletzt verbuchte Erie Indemnity einen Börsenwert von 13,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

