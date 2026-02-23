NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Erie Indemnity-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Erie Indemnity-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Erie Indemnity-Anteile bei 253,16 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hat, hat nun 39,501 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 273,04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 785,27 USD wert. Damit wäre die Investition 7,85 Prozent mehr wert.

Erie Indemnity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at