NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Erie Indemnity-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 235,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,238 Erie Indemnity-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Erie Indemnity-Aktie auf 275,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 169,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,90 Prozent erhöht.
Erie Indemnity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
