Erie Indemnity Aktie

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WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

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Erie Indemnity-Anlage 22.06.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Erie Indemnity-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Erie Indemnity-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 97,62 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hat, hat nun 10,244 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 265,31 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 18.06.2026 auf 221,14 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 126,53 Prozent erhöht.

Am Markt war Erie Indemnity jüngst 10,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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