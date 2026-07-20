NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Erie Indemnity-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Erie Indemnity-Papier an diesem Tag bei 96,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,434 Erie Indemnity-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 227,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 511,58 USD wert. Mit einer Performance von +135,12 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 10,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at