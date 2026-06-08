NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Erie Indemnity-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Erie Indemnity-Anteile bei 216,66 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investierten, hätten nun 46,155 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 227,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 487,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,87 Prozent vermehrt.

Erie Indemnity wurde am Markt mit 10,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at