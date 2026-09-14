Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Erie Indemnity-Anlage im Blick
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 97,08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,301 Erie Indemnity-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 2 524,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 245,03 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 152,40 Prozent.
Zuletzt verbuchte Erie Indemnity einen Börsenwert von 11,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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