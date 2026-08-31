NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erie Indemnity von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Erie Indemnity-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Erie Indemnity-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 278,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,877 Erie Indemnity-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 260,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 342,37 USD wert. Mit einer Performance von -6,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Erie Indemnity-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at