NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erie Indemnity von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Erie Indemnity-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 184,67 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hat, hat nun 5,415 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 363,57 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Anteils am 10.07.2026 auf 251,81 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,36 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity bezifferte sich zuletzt auf 11,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at