Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Lohnender Erie Indemnity-Einstieg?
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Das Erie Indemnity-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Erie Indemnity-Anteile bei 288,95 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Erie Indemnity-Aktie investiert, befänden sich nun 34,608 Erie Indemnity-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Erie Indemnity-Papiere wären am 20.11.2026 9 428,27 USD wert, da der Schlussstand 272,43 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -5,72 Prozent.
Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 12,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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