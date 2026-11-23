Vor Jahren in Erie Indemnity eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Erie Indemnity-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Erie Indemnity-Anteile bei 288,95 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Erie Indemnity-Aktie investiert, befänden sich nun 34,608 Erie Indemnity-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Erie Indemnity-Papiere wären am 20.11.2026 9 428,27 USD wert, da der Schlussstand 272,43 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -5,72 Prozent.

Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 12,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at