Erie Indemnity Aktie

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WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

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Lukrative Erie Indemnity-Anlage? 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Erie Indemnity-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Erie Indemnity-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Erie Indemnity-Papier an diesem Tag 291,79 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,427 Erie Indemnity-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 868,84 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Anteils am 23.10.2026 auf 253,52 USD belief. Das entspricht einem Minus von 13,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte Erie Indemnity einen Börsenwert von 11,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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