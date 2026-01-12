NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Erie Indemnity-Einstiegs gewesen.

Am 12.01.2025 wurden Erie Indemnity-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Erie Indemnity-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 389,24 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 25,691 Erie Indemnity-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.01.2026 7 206,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 280,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,93 Prozent verringert.

Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 13,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at