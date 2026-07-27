Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Langfristige Investition
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Erie Indemnity von vor einem Jahr angefallen
Am 27.07.2025 wurde das Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 355,70 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,281 Erie Indemnity-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,85 USD, da sich der Wert einer Erie Indemnity-Aktie am 24.07.2026 auf 223,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,15 Prozent verringert.
Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 10,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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