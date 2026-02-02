ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Ausschüttung an Anteilseigner
|
02.02.2026 16:36:18
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können ESCO Technologies-Aktionäre erwarten
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies am 30.01.2026 eine Dividende in Höhe von 0,32 USD beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. Die gesamte Dividendenausschüttung von ESCO Technologies beläuft sich auf 8,26 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 0,121 Prozent.
ESCO Technologies- Ausschüttungsrendite im Blick
Letztlich notierte das ESCO Technologies-Papier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 228,17 USD. Das ESCO Technologies-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,15 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,25 Prozent.
Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der ESCO Technologies-Aktienkurs via New York 74,48 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 74,60 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens ESCO Technologies steht aktuell bei 5,883 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ESCO Technologies beträgt aktuell 43,21. 2025 setzte ESCO Technologies 1,095 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 11,55 USD.
