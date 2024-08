NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.08.2023 wurde die ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das ESCO Technologies-Papier bei 103,93 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,622 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.08.2024 1 173,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 121,95 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 173,39 USD entspricht einer Performance von +17,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at