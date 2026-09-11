ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Frühes Investment
|
11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ESCO Technologies-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 210,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 47,547 ESCO Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 267,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 707,30 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,07 Prozent.
ESCO Technologies wurde am Markt mit 7,02 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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