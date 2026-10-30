NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ESCO Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das ESCO Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 43,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die ESCO Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,296 ESCO Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 244,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 562,32 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 462,32 Prozent gleich.

ESCO Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at