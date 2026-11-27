Am 27.11.2016 wurde die ESCO Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56,50 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 17,699 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 771,50 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 25.11.2026 auf 213,09 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 277,15 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete ESCO Technologies eine Marktkapitalisierung von 6,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at