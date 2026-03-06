NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit ESCO Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das ESCO Technologies-Papier an diesem Tag 91,41 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,397 ESCO Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 29 909,20 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 05.03.2026 auf 273,40 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 199,09 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete ESCO Technologies eine Marktkapitalisierung von 7,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

