NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ESCO Technologies-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem ESCO Technologies-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 76,71 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,036 ESCO Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 499,15 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 24.09.2026 auf 268,42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 249,92 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von ESCO Technologies belief sich zuletzt auf 6,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at