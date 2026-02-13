NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ESCO Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das ESCO Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 104,27 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ESCO Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 95,905 ESCO Technologies-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.02.2026 26 159,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 272,76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 161,59 Prozent angewachsen.

ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at