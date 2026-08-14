ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Frühe Anlage
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14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades ESCO Technologies-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 188,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,314 ESCO Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (300,81 USD), wäre das Investment nun 1 598,61 USD wert. Damit wäre die Investition um 59,86 Prozent gestiegen.
Am Markt war ESCO Technologies jüngst 7,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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