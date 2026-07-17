NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ESCO Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in ESCO Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ESCO Technologies-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen ESCO Technologies-Anteile an diesem Tag bei 197,53 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die ESCO Technologies-Aktie investierten, hätten nun 0,506 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 322,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,18 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte ESCO Technologies einen Börsenwert von 8,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at