ESCO Technologies Aktie

ESCO Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 23.01.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ESCO Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem ESCO Technologies-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 32,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 306,843 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 68 410,56 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Anteils am 22.01.2026 auf 222,95 USD belief. Das entspricht einem Plus von 584,11 Prozent.

ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ESCO Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu ESCO Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ESCO Technologies Inc. 184,00 -2,65% ESCO Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:45 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen