NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ESCO Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem ESCO Technologies-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 32,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 306,843 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 68 410,56 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Anteils am 22.01.2026 auf 222,95 USD belief. Das entspricht einem Plus von 584,11 Prozent.

ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at