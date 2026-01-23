ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|Frühes Investment
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem ESCO Technologies-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 32,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 306,843 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 68 410,56 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Anteils am 22.01.2026 auf 222,95 USD belief. Das entspricht einem Plus von 584,11 Prozent.
ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ESCO Technologies Inc.
Analysen zu ESCO Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ESCO Technologies Inc.
|184,00
|-2,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.