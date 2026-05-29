NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in ESCO Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das ESCO Technologies-Papier bei 92,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 107,666 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32 807,92 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 28.05.2026 auf 304,72 USD belief. Mit einer Performance von +228,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete ESCO Technologies eine Marktkapitalisierung von 7,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at